Durante todo o ano a capital holandesa tem atrativos que valem uma visita. História, arte e alegria de viver não faltam em Amsterdã, uma cidade que sabe celebrar o hedonismo e o heroísmo, o prazer e o esclarecimento.

Os mais de 100 quilômetros de canais de Amsterdã são a melhor maneira de se movimentar pela cidade. O sistema data do século 17, quando a capital holandesa era a cidade mais rica e tinha um dos portos mais ativos do mundo. Hoje, as vias aquáticas são usadas para praticamente tudo, do transporte diário aos passeios turísticos. Para quem prefere se deslocar em terra firme, o ciclismo é uma opção perfeita. Em Amsterdã há 800 mil bicicletas – mais do que seu número de habitantes. O volume de arte que Amsterdã abriga é simplesmente mirabolante. O Rijksmuseum abriga uma das mais ricas coleções de obras de mestres holandeses do mundo.