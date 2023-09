A cidade mais visitada de Espanha, no entanto, é Barcelona, com 9,8 milhões de turistas internacionais em 2022. A Sagrada Família (foto), do arquiteto catalão Antoni Gaudi, é um destaque: sua construção começou em 1882 e está prevista para ser concluída em 2026, a fim de assinalar o centenário da morte do arquiteto. Contudo muitos expressam dúvidas de que a data será cumprida.