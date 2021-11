Alexandra von Nahmen é uma das correspondentes mais experientes da DW. Por cinco anos, foi chefe da sucursal da DW em Moscou. Depois, fez reportagens das áreas de conflitos mais perigosos da Europa, sobre a Guerra na Geórgia, a limpeza étnica no Quirguistão, a missão da Otan no Afeganistão e a guerra contra o chamado "Estado Islâmico" no Iraque.

Durante a o governo Donald Trump, foi correspondente da DW em Washington, concentrando-se nas relações transatlânticas e na cooperação em questões de segurança. Agora, ela informa sobre as instituições da UE e da Otan, com interesse especial no combate ao terrorismo e a política de segurança.