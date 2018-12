Alemanha vai cortar açúcar, sal e gordura em alimentos prontos

O que os alemães comem?

Macarrão

Com 35% de popularidade, espaguete e massas ocupam uma das primeiras posições entre os pratos prediletos dos alemães. E isso apesar de o consumo abundante do produto levar à adiposidade. De acordo com a Sociedade Alemã de Nutrição, cem gramas de macarrão feito com sêmola de grano duro sem ovos correspondem a 154 quilocalorias. E com um molho adequado fica ainda mais "nutritivo".