Alemanha vacinou mais do que registram os dados oficiais

Mais cidadãos da Alemanha foram vacinados contra a covid-19 do que indicam as estatísticas oficiais, informou nesta quinta-feira (07/10) o Instituto Robert Koch (RKI) a agência governamental alemã para o controle e prevenção de doenças.

Até esta terça-feira, um total de até 84% da população adulta do país recebeu ao menos a primeira dose de imunizante, enquanto 80% completaram o ciclo vacinal. Esses percentuais se baseiam em pesquisas e registros de dados feitos pelo RKI.

As estatísticas oficiais indicavam que a proporção dos maiores de 18 anos que receberam a primeira dose seria de quase 80%, e dos totalmente vacinados, 75%. Segundo o RKI, essa defasagem de cinco pontos percentuais em relação aos dados oficiais equivale a 3,5 milhões de habitantes, uma vez que as estatísticas oficiais teriam falhado ao registrar uma parcela das vacinações.

O percentual mais baixo dos números oficiais se baseia em dados enviados pelos centros de vacinação ao sistema de registro digital do RKI. Para comparar os números, o instituto confere o status de vacinação dos cidadãos através de consultas telefônicas.

Vacinação teve mais êxito do que o esperado

O levantamento que resultou no percentual atualizado foi feito entre julho e agosto, com cerca de mil participantes. Os especialistas do RKI levam em conta diversos fatores que podem distorcer os resultados.

O ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, avalia que a campanha de vacinação teve mais êxito do que se esperava inicialmente, o que possibilitaria segurança adicional para os próximos meses, com a aproximação do inverno no Hemisfério Norte. "Voltaremos passo a passo à liberdade e normalidade”, afirma.

Spahn, porém, manteve a recomendação para a observação das medidas de higiene e o uso da máscara protetora em ambientes fechados, O alto índice de vacinação permitiu o relaxamento de algumas das restrições.

Ainda assim, a comprovação de vacinação, recuperação ou apresentação de teste negativo de covid-19 continuam sendo obrigatórias para o acesso a ambientes internos

