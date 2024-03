Alemanha tem queda acentuada na taxa de natalidade em 2023

Número de nascimentos no país foi o mais baixo desde 2009. Pesquisadores sugerem que acúmulo de crises, com guerra na Ucrânia, inflação e mudanças climáticas, pode ter dissuadido futuros pais, ao menos temporariamente.

O Instituto Federal de Pesquisa Populacional (BiB) da Alemanha informou nesta quarta-feira (20/03) que houve uma queda acentuada no número de nascimentos no país em 2023, que registrou seu nível mais baixo desde 2009.

Os autores do estudo suspeitam que as consequências da pandemia do coronavírus, a incerteza geopolítica derivada da guerra na Ucrânia e os temores com as mudanças climáticas podem estar entre os motivos pelos quais as pessoas estejam adiando ou abandonando o plano de ter filhos.

O que os números mostram?

A taxa de natalidade na Alemanha caiu de 1,57 filhos por mulher em 2021 para cerca de 1,36 no segundo semestre de 2023. O BiB classificou esse declínio acentuado em dois anos como "incomum, já que as quedas nas taxas de natalidade tendiam a ocorrer mais lentamente no passado".

Os pesquisadores disseram que a sucessão de várias crises, como a pandemia de covid-19, a guerra na Ucrânia, a alta da inflação e as mudanças climáticas, pode estar por trás da queda da natalidade. "Em um período de múltiplas crises, muitos não implementam o desejo de ter filhos", afirmou o coautor do estudo, Martin Bujard, do BiB.

A taxa de natalidade na Alemanha permaneceu estável durante o início da pandemia, no começo de 2020, mas caiu para 1,4 à medida que a crise provocada pelo coronavírus avançava. Os autores avaliam que muitas mulheres adiaram seus planos de ter filhos para que pudessem ser vacinadas, já que os imunizantes à época não eram aprovados para mulheres grávidas.

A taxas de natalidade se recuperou em meados de 2022, mas caiu acentuadamente a partir do final daquele ano, à medida que o impacto da alta inflação começou a se fazer sentir devido aos efeitos da guerra na Ucrânia.

Quão significativo é o declínio?

Os autores disseram que ainda não é possível prever se há uma tendência de longo prazo de queda na taxa de natalidade ou se trata apenas de um efeito temporário.

Taxas de natalidade persistentemente baixas contribuem para o envelhecimento da população. Para a sociedade, esse fenômeno pode representar desafios como a possível redução do número de trabalhadores qualificados para o mercado de trabalho e um maior custo para o sistema de aposentadorias.

De acordo com o BiB, a taxa de natalidade na antiga Alemanha Ocidental e na atual Alemanha flutuou entre 1,2 e 1,4 filhos por mulher durante quatro décadas após 1975 e, por muito tempo, esteve entre as mais baixas da Europa. De 2015 a 2021, ela foi significativamente mais alta, com valores de 1,5 a 1,6.

