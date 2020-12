Alemanha tem novo recorde de mortes por covid-19

O número de mortes diárias por covid-19 na Alemanha atingiu um novo recorde nesta quarta-feira (23/12), se aproximando da marca de mil óbitos associados à doença.

O Instituto Roberto Kock (RKI), agência governamental de controle e prevenção de doenças do país, reportou 962 mortes registradas em 24 horas, o número diário mais alto observado na Alemanha desde o início da pandemia.

Também nesta quarta-feira, o país registrou 24.740 novos casos de infecção por coronavírus. Na quarta-feira da semana passada, foram contabilizadas 27.728 novas infecções, e o número de mortes atingiu o pico de 952.

O recorde de casos em um dia foi registrado na última sexta-feira, com 33.777 ocorrências, o que incluiu também cerca de 3.500 registros enviados com atraso.

O número de infecções por 100.000 habitantes em um período de sete dias teve uma leve queda nesta quarta-feira em relação ao dia anterior, de 197.6 para 195.1.

O estado da Saxônia, no leste do país, possui os níveis de infecção mais altos, com índices de 414 casos por 100.000 habitantes, mais do que o dobro da média nacional. A superlotação nos hospitais fez com que pacientes tivessem de ser transferidos para outros estados.

O aumento no número de mortes no país era esperado, após o crescimento exponencial das infecções nas últimas semanas.

Total de casos e mortes

Com os últimos registros, o total de mortes por covid-19 na Alemanha chegou a 27.968, segundo o RKI. Os casos acumulados no país desde o início da pandemia chegaram a 1.554.920.

A taxa de incidência R também teve leve queda, de 0,98 do dia anterior para 0,95, o que significa que, matematicamente, cada 100 pessoas infectadas contaminaram outras 95. Esse índice avalia períodos de oito a 16 dias. Se essa taxa for mantida em menos de 1, isso significa que as infecções estariam diminuindo.

O RKI estima que 1.160.100 pessoas se recuperaram da doença na Alemanha.

RC/dpa