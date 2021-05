Alemanha tem menor incidência de covid-19 em quase dois meses

O mês de maio em imagens

Rio de Janeiro tem operação policial mais letal de sua história

Ação policial contra traficantes na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio, deixou ao menos 25 mortos. STF julgará decisão que impôs limites a operações desse tipo durante a pandemia. Polícia Civil do Rio de Janeiro afirma que agiu dentro da lei e critica o que chama de "ativismo judicial", que resultaria no fortalecimento do tráfico no estado. (06/05)