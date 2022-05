Saúde Global

Alemanha recomenda quarentena contra varíola dos macacos

há 1 hora há 1 hora

Infectados e os que tiveram contato próximo com eles devem ficar 21 dias em isolamento. Países também começam a vacinar quem teve contato com pacientes. OMS registra 237 casos no mês e afirma que surto pode ser contido.