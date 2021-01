Alemanha quer proibir entrada no país de quem vem do Brasil

O ministro do Interior da Alemanha, Horst Seehofer, confirmou nesta quinta-feira (28/01) a intenção do governo do país de proibir a entrada de pessoas oriundas do Brasil, além de outros países com forte presença de variantes mais transmissíveis do novo coronavírus.

Uma decisão deverá ser tomada até esta sexta-feira. Além do Brasil, deverão ser proibidos de ingressar na Alemanha os viajantes provenientes do Reino Unido, de Portugal e da África do Sul, pelos planos do governo alemão.

"Neste momento estamos em fase de coordenação entre os ministérios a fim de proibir a entrada desses países, ou seja, de regiões com presença de mutações [que tornam variantes do coronavírus mais transmissíveis]", disse Seehofer, antes de uma reunião informal de ministros do Interior da União Europeia (UE), que é realizada em formato virtual.

Ele não descartou que nas próximas semanas outros países sejam acrescentados à lista e disse que deverá haver exceções, por exemplo para cidadãos alemães e pessoas que trabalham no transporte de cargas.

O objetivo, destacou, é impedir a disseminação na Alemanha de variantes altamente infecciosas do novo coronavírus.

Na terça-feira, Seehofer já havia dito ao jornal Bild que o governo alemão pretende reduzir os voos internacionais "a quase zero" e restringir ao máximo as viagens não essenciais ao país. "O perigo derivado de múltiplas mutações nos obriga a considerar medidas drásticas", justificou.

Nesta quarta-feira, o governo de Portugal anunciou que decidiu suspender os voos entre o país e o Brasil, a partir de 0h de sexta-feira, devido à evolução da pandemia nos dois países e à detecção de novas variantes do coronavírus. A medida deve durar pelo menos duas semanas.

as/lf (Efe, DPA, AFP)