Alemanha proíbe entrada de viajantes do Brasil

A Alemanha aprovou nesta sexta-feira (29/01) a proibição da entrada no país de viajantes vindos do Brasil e de outros países com forte presença de variantes mais transmissíveis do novo coronavírus. A proibição entra em vigor a partir de sábado e vigorará até, no mínimo, 17 de fevereiro.

Além do Brasil, deverão serão proibidos de ingressar na Alemanha os viajantes provenientes do Reino Unido, Irlanda, Portugal, África do Sul, Lesoto e Suazilândia. A proibição atinge aqueles que chegam de trem, ônibus, avião ou navio ao país.

A medida prevê exceções para alemães, donos de autorização de residência na Alemanha, bem como passageiros em trânsito e para os transportes de mercadorias e de caráter humanitário.

A intenção de barrar a entrada de estrangeiros oriundos de países com forte presença de variantes mais transmissíveis do novo coronavírus já havia sido anunciada na quinta-feira pelo ministro alemão do Interior, Horst Seehofer.

A proibição atinge principalmente companhias aéreas. Somente a Lufthansa realiza atualmente 55 voos de ida e volta por semana conectando países afetados. Devido às exceções, nem todas as rotas deverão ser prejudicadas.

O objetivo da medida é impedir a disseminação na Alemanha de variantes altamente infecciosas do novo coronavírus. Uma cepa preocupante do coronavírus foi identificada neste mês em pessoas que estiveram no estado do Amazonas e tem sido associada à alta de casos de covid-19 em Manaus.

Um caso chegou a ser registrado na Alemanha: uma pessoa assintomática procedente do Brasil testou positivo para a covid-19 mediante um exame de PCR. Uma análise de laboratório revelou que se tratava da variante brasileira.

A Alemanha já havia endurecido as regras para a entrada no país nas últimas semanas. Para os cerca de 160 países considerados de menor risco, passou a ser exigido um teste com resultado negativo para coronavírus realizado nas 48 horas posteriores à chegada.

Além disso, os viajantes precisam cumprir uma quarentena obrigatória de dez dias, da qual podem sair antes se apresentarem um teste com resultado negativo para coronavírus realizado cinco dias após a chegada ao país.

Já para os 40 países de alto risco, incluindo o Brasil, era exigido um teste com resultado negativo para coronavírus no momento da entrada.

Nesta quarta-feira, o governo de Portugal anunciou que decidiu suspender os voos entre o país e o Brasil, a partir de 0h de sexta-feira, devido à evolução da pandemia nos dois países e à detecção de novas variantes do coronavírus. A medida deve durar pelo menos duas semanas.

