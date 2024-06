Alemanha prende suspeitos de espionagem

Três homens de nacionalidades ucraniana, armênia e russa estariam no país para monitorar um cidadão ucraniano. Este é o mais recente de uma série de casos suspeitos de espionagem desvendados pela polícia alemã.

O Ministério Publico Federal da Alemanha informou nesta sexta-feira (21/06) que foram presos três suspeitos de trabalharem no país para uma agência de inteligência estrangeira.

Os suspeitos teriam viajado para a Alemanha a mando de um serviço secreto estrangeiro, com a missão de coletar informações sobre um cidadão ucraniano residente em solo alemão.

A polícia do estado de Hessen prendeu os três homens nesta quarta-feira em um café no centro financeiro de Frankfurt, onde o alvo da espionagem também estaria. No dia seguinte, os três foram levados perante um tribunal, onde foram colocados sob custódia das autoridades antes de um possível indiciamento.

Os suspeitos foram identificados pelos promotores como o ucraniano Robert A., o armênio Vardges I. e o russo Arman S. Os nomes completos não foram divulgados em obedecimento às leis alemãs de privacidade.

Espionagem em alta na Alemanha

A Alemanha vem acumulando casos suspeitos de espionagem em seu território, que foram desvendados nos últimos meses, envolvendo supostos agentes russos e chineses.

Um membro do alto escalão do Serviço Federal de Inteligência da Alemanha (BND) está sendo julgado em Berlim por acusações de traição, por supostamente ter passado informações secretas a espiões russos com a ajuda de um cúmplice.

Em abril, dois russos-alemães foram presos por supostamente avaliarem alvos de potenciais ataques de sabotagem em solo alemão.

Um relatório de segurança interna divulgado nesta semana alerta que a Rússia recorre cada vez a chantagens e incentivos financeiros para contratar cidadãos alemães para praticarem espionagem. A expulsão de cerca de 600 diplomatas russos na esteira da invasão da Ucrânia gerou prejuízos aos serviços de inteligência do Kremlin. Moscou costuma negar essas acusações.

Chineses infiltrados

Um funcionário do europarlamentar alemão Maximilian Krah, do partido ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD), foi preso em abril sob suspeita de espionar para a China.

No mesmo mês, três suspeitos de espionagem a serviço da China foram presos, acusados de tentarem obter informações sensíveis sobre tecnologias militares alemãs, através de uma empresa de fachada.

