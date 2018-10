Alemanha pode ter um dos anos mais secos de sua história

O ano de 2018 pode vir a ser um dos cinco mais secos na Alemanha desde o início dos registros, em 1884, alertam meteorologistas. Atualmente, cerca de 70% doo território alemão sentem os efeitos de uma estiagem extrema, afirmou o Serviço Meteorológico Alemão (DWD) nesta sexta-feira (19/10).

O meteorologista agrícola Helmut Schmitt aponta que o ano de 1947 é o pior até então, mas que os anos de 1921, 1976 e 1991 também foram excepcionalmente secos. Em que posição da lista 2018 se encaixa só poderá se determinado ao final do ano.

A baixa precipitação e as altas temperaturas nos últimos vezes fizeram com que rios e lagos em toda a Alemanha recuassem para níveis recordes. O sul da Renânia-Palatinado, Brandemburgo e Saxônia-Anhalt são os estados mais afetados, enquanto a situação "parece muito boa na Baviera", segundo Schmitt.

Também no estado de Hessen o solo está relativamente úmido. Isso se deve em parte ao fato de que solos pesados conseguem armazenar a água das chuvas do ano anterior por mais tempo, explica o pesquisador em climatologia.

Os meses de seca se fazem perceber especialmente no rio Reno. Seu nível atingiu a marca de 3,14 metros em Karlsruhe, no estado de Baden-Württemberg – superando a baixa recorde de 3,02 metros, medida em 27 de setembro de 1972.

Para efeito de comparação, o nível médio do Reno naquela seção de medição é de 5,16 metros. Em janeiro, quando houve inundações recordes, o nível da água atingiu mais de 8,5 metros. O baixo nível tem afetado cada vez mais o transporte fluvial. Diversas balsas no Reno cessaram suas operações.

Queda no nível de água fez surgir uma ilha no Lago de Constança, na fronteira entre Alemanha, Áustria e Suíça

O mesmo ocorreu no rio Danúbio, o segundo rio mais longo da Europa, que começa em Baden-Württemberg e deságua no Mar Negro, entre a Romênia e a Ucrânia. O clima árido fez com que algumas partes navegáveis do Danúbio alcançassem níveis tão baixos que operadores de navios tiveram que limitar ou cancelar totalmente viagens.

O lago de Constança, que tem 63 quilômetros de extensão e fica na fronteira entre Alemanha, Áustria e Suíça, recuou a um nível tão baixo que surgiu uma nova ilha. Há meses está visível uma ilha arenosa de aproximadamente 200 metros de comprimento e 50 de largura.

O nível da água no lago de Constança ficou em 2,88 metros esta semana, significativamente acima do nível mais baixo já registrado de 2,29 metros, em 15 de fevereiro de 2006. O lago de Constança é o terceiro maior da Europa Central e um destino turístico popular.

Navegação teve que ser interrompida em alguns trechos do rio Danúbio

Os agricultores alemães também sofreram com a seca e tiveram a pior colheita em anos. Em agosto, a ministra da Agricultura da Alemanha, Julia Klöckner, disponibilizou 170 milhões de euros do orçamento federal para ajudar agricultores afetados pela seca, e pleiteou que a outra metade do montante de 340 milhões de euros fosse fomentada pelos estados – o que desencadeou um desentendimento político.

Após um verão excepcionalmente quente e um início de outono com incomuns dias de calor, um fim das temperaturas anormalmente altas está em vista. De acordo com o DWD, o céu encoberto deve dominar sobretudo a região central da Alemanha nos próximos dias. Por enquanto, apenas o Norte e o Sul seguirão ensolarados, mas já sem temperaturas acima de 25 graus Celsius.

