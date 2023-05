Alemanha enviará mais €2,7 bilhões em armas para Ucrânia

Na expectativa de uma possível visita do presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a Berlim, a Alemanha prometeu à Ucrânia o envio adicional de armas no valor de 2,7 bilhões de euros (cerca de R$ 14,5 bilhões), anunciou neste sábado (13/05) o Ministério da Defesa alemão.

Segundo o ministério, o pacote inclui mais 20 veículos de combate de infantaria Marder, 30 tanques Leopard-1 e mais quatro sistemas de defesa antiaéreo Iris-T SLM.

"Todos esperamos um fim rápido desta terrível guerra da Rússia contra o povo ucraniano, mas infelizmente não há sinal disso. É por isso que a Alemanha fornecerá toda a ajuda que pode, pelo tempo que for necessário", afirmou o ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, em comunicado.

O maior pacote de ajuda militar da Alemanha

Segundo a revista alemã Der Spiegel, esse é o maior pacote de ajuda militar prometido pela Alemanha à Ucrânia até o momento. Ele inclui ainda 15 tanques antiaéreos Gepard, 200 drones de reconhecimento, munição antiaérea, munição de artilharia adicional e mais de 200 veículos blindados de combate e logística.

Inicialmente, a Alemanha relutou em enviar armas pesadas à Ucrânia, temendo que isso pudesse escalar o conflito. Mas, em janeiro, Berlim concordou em enviar seus tanques Leopard e disse que trabalharia com os aliados para fornecer mais armas ao país que foi invadido pela Rússia.

Desde o início da guerra, a Alemanha aprovou o envio de uma ajuda militar à Ucrânia no valor de 2,75 bilhões de euros. O anúncio deste sábado quase dobra esse montante. Berlim é um dos principais apoiadores de Kiev, tanto no quesito militar, quanto financeiro.

O novo pacote de ajuda militar foi anunciado no mesmo dia em que Zelenski chegou a Roma para se encontrar com líderes do país. Espera-se que, da capital italiana, o presidente ucraniano siga para Berlim. No domingo, ele deve receber o Prêmio Carlos Magno, na cidade alemã de Aachen, em nome do povo ucraniano. Sua participação na cerimônia ainda não foi confirmada.

Zelenski na Itália

Zelenski chegou à Itália neste sábado. Em seu perfil no Twitter, ele escreveu que a visita era "importante para a vitória de Ucrânia". Em Roma, ele se reunirá com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que tem proporcionado ajuda militar à Ucrânia, e com o presidente Sergio Mattarella.

Zelenski retribui assim a visita que Meloni fez em Kiev, pouco antes do aniversário de um ano da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022, que deu início a guerra.

O presidente ucraniano também deve ser recebido no Vaticano pelo papa Francisco. Esse será o primeiro encontro entre Zelenski e papa desde que o início da guerra.

cn (dpa, AFP, AP, Reuters, Lusa)