Alemanha enfrenta escassez de Papais Noéis

Faltam pessoas dispostas a assumir o papel de Papai Noel em lojas ou mercados natalinos na Alemanha, mesmo como um trabalho remunerado, segundo relataram agências de recrutamento.

Willi Dahmen, administrador de uma dessas agências de recrutamento na cidade de Celle, no norte do país, disse em entrevista à DW que ele e outros recrutadores em toda a Alemanha têm lidado com uma falta de interessados em representar o "bom velhinho" neste Natal.

Segundo Dahmen, uma das razões é que muitos jovens não estão dispostos a sacrificar seus fins de semana ou feriados para fazer o trabalho. Ele também lamentou o fato de que muitos Papais Noéis que aceitaram o trabalho eram mal treinados e tinham trajes baratos que não estavam à altura do símbolo natalino.

"O que as crianças devem pensar?", indagou Dahmen. Segundo ele, a tarefa de interpretar o Papai Noel nos diversos estabelecimentos para entreter a criançada é mais exigente do que aparenta ser.

Em sua agência, aspirantes a Papai Noel recebem de quatro a cinco horas de treinamento, nas quais se aprende, entre outras coisas, a importância de não fumar ou usar seus smartphones enquanto estão fantasiados. Eles também são encorajados a aprender músicas e poemas natalinos, caso seja solicitado.

Além disso, Dahmen enfatizou a importância da habilidade dos Papais Noéis de se comunicarem com as crianças, por exemplo, para transmitir os desejos dos pais por certas mudanças no comportamento de forma diplomática e sem inspirar medo.

Dahmen diz que um Papai Noel bem treinado pode ser um grande agregador e atrair clientes – ele citou uma loja em Bochum, no oeste da Alemanha, que viu o número de crianças comparecerem a um evento de Natal aumentar 25% depois da inclusão de um experiente figurante de Papai Noel.

Em Berlim, a organização de serviços estudantis disse num comunicado que suspendeu o recrutamento de Papais Noéis devido à falta de candidatos. E isso ocorre apesar de esta função ser bem remunerada – os Papais Noéis recebem até 500 euros na véspera de Natal, disse a porta-voz da organização, Jana Judisch, à agência alemã de notícias DPA.

A escassez de pessoas dispostas a personificar o Papai Noel acompanha a tendência atual de falta geral de mão de obra na Alemanha.

