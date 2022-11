Alemanha empata com Espanha e mantém chance de ir às oitavas

Seleção alemã melhorou sua performance após derrota na primeira partida contra o Japão e arrancou empate de 1 a 1 contra os espanhóis, com gol no final do segundo tempo do estreante em Copas do Mundo Joker Füllkrug.

Quatro dias depois de perder para o Japão em sua partida de abertura na Copa do Mundo no Qatar, a seleção alemã de futebol melhorou o desempenho em sua segunda partida da fase preliminar e empatou com a a ex-campeã mundial Espanha por 1 a 1 neste domingo (27/11).

Com ao empate, a Nationalelf segue com chance matemática de chegar às oitavas de final da Copa do Mundo.

Primeiro tempo

O técnico alemão Hansi Flick fez duas mudanças na escalação inicial em comparação com o jogo contra o Japão. No lugar do zagueiro Nico Schlotterbeck e do atacante Kai Havertz, Flick escalou o zagueiro Thilo Kehrer e o meio-campista Leon Goretzka. A equipe alemã foi muito mais agressiva do que havia sido contra o Japão, e o posicionamento e a movimentação estavam corretos.

Entretanto, a Espanha teve a primeira grande chance do jogo, com Dani Olmo. Um poderoso chute do atacante do RB Leipzig foi desviado pelo goleiro alemão Manuel Neuer e acertou o travessão, aos 7 minutos.

A melhor chance da Alemanha então veio com um chute que errou o gol espanhol por apenas alguns centímetros, aos 25 minutos.

Pouco antes do intervalo, os torcedores alemães gritaram gol, mas era cedo demais. A cabeçada de Antonio Rüdiger, a partir de um cruzamento de Joshua Kimmich, foi anulada porque o zagueiro central do Real Madrid estava impedido, aos 40 minutos.

Segundo tempo

Os alemães seguiram perigosos após o intervalo. O goleiro espanhol Unai Simon teve que usar todas as suas habilidades para evitar que um chute de Kimmich balançasse a rede, aos 11 minutos do segundo tempo.

Mas quando parecia que a equipe alemã estava melhor no jogo, o espanhol Álvaro Morata marcou, aos 17 do segundo tempo. Depois de um cruzamento da esquerda, o zagueiro Süle chegou um passo atrasado contra o atacante do Atlético de Madri. Morata terminou levantando a bola com o pé, que superou Neuer e foi para o canto do gol.

O espanhol Alvaro Morata se antecipou ao zagueiro Niklas Süle e venceu o goleiro Manuel Neuer Foto: Albert Gea/REUTERS

Em reação ao gol espanhol, o técnico alemão fez três mudanças, e colocou Lukas Klostermann, Leroy Sané e Niclas Füllkrug no lugar de Kehrer, Ilkay Gündogan e Thomas Müller. A medida trouxe um novo impulso ofensivo, mas Füllkrug e Jamal Musiala perderam boas chances após assistências de Sané.

Finalmente, foi Füllkrug quem marcou o gol redentor em sua estreia na Copa do Mundo. Aos 38 minutos do segundo tempo, ele não deu chance ao goleiro espanhol Unai Simon com um poderoso chute no canto do gol.

Classificação em aberto

No Grupo E, a Espanha lidera com quatro pontos, à frente do Japão e da Costa Rica, ambos com três pontos cada um. A Alemanha é a última do grupo, com um ponto.

Partida foi realizada no Estádio Al Bayt, que tem capacidade para 68.895 torcedores Foto: Robert Michael/dpa/picture alliance

Antes do duelo entre Alemanha e Espanha, os japoneses haviam perdido sua segunda partida da fase preliminar contra a Costa Rica por 1 a 0.

Na última rodada do Grupo E, haverá duelos paralelos entre Alemanha e Costa Rica, assim como entre Espanha e Japão, na quinta-feira.

Com esse cenário, todos os quatro times do Grupo E seguem com chance matemática de passar às oitavas de finais, dependendo dos resultados da última rodada.

Ficha técnica

Alemanha 1 x 1 Espanha

Local: Estádio Al Bayt, em Al Khor

Arbitragem: Danny Makkelie (Holanda), auxiliado por seus compatriotas Hessel Steegstra e Jan de Vries. VAR: Paulus van Boekel, também da Holanda.

Gols: Morata (17'/2T), Füllkrug (38'/2T)

Cartões amarelos: Kehrer (37'/1T), Busquets (44'/1T), Goretzka (13'/2T), Kimmich (15'/2T)

Alemanha: Neuer, Rüdiger, Raum, Süle, Kehrer, Goretzka, Kimmich, Musiala, Gündogan, Gnabry, Müller.

Técnico: Hans-Dieter Flick

Espanha: Simon, Carvajal, Rodri, Laporte, Alba, Gavi, Busquets, Gonzalez, Torres, Asensio, Olmo.

Técnico: Luis Enrique