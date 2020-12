Alemanha confirma caso de nova variante do coronavírus

Autoridades da Alemanha confirmaram nesta quinta-feira (24/12) que a nova variante do coronavírus identificada no Reino Unido, mais infecciosa, foi detectada agora em território alemão, elevando temores de que ela possa se espalhar pelo país.

A pessoa infectada é uma mulher que partiu do aeroporto de Heathrow, em Londres, no último domingo, para visitar familiares na Alemanha. Ela testou positivo para o coronavírus ao desembarcar no aeroporto de Frankfurt, no oeste do país.

Uma análise genética mais aprofundada realizada mais tarde por um laboratório em Berlim revelou que se trata da B.1.1.7, como foi batizada a nova cepa identificada no Reino Unido.

"É o primeiro caso que se tem conhecimento na Alemanha", afirmaram nesta quinta-feira, em comunicado, autoridades de saúde do estado alemão de Baden-Württemberg, onde moram os familiares da mulher infectada.

Desde o resultado positivo, ela está em quarentena na casa de sua família. A paciente desenvolveu sintomas leves, segundo a Secretaria de Saúde estadual, e três pessoas com quem ela teve contato próximo também estão cumprindo isolamento.

A Alemanha restringiu o tráfego aéreo a partir do Reino Unido apenas algumas horas depois do voo da mulher infectada com a nova cepa. Muitos outros países do mundo também impuseram restrições similares, incluindo o Brasil na noite de quarta-feira.

No sábado passado, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou o endurecimento das medidas restritivas em algumas regiões do país na tentativa de conter a nova variante do coronavírus, significativamente mais infecciosa.

Dados preliminares sugerem que tal mutação do Sars-Cov-2 pode ser "até 70% mais transmissível", segundo afirmou o premiê britânico. Desde então, países como África do Sul, Dinamarca e Cingapura também já anunciaram a presença da nova cepa em seu território.

Nesta semana, a Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou que a nova variante é mais infecciosa, mas disse não haver evidências de que ela provoque casos mais graves.

EK/afp/dpa/rtr