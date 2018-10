Alemanha condecora policial vítima de hooligans

O ex-policial francês Daniel Nivel, que foi brutalmente espancado por hooligans alemães durante a Copa do Mundo de 1998, recebeu nesta terça-feira (16/10) a Ordem do Mérito da República Federal da Alemanha (Bundesverdienstkreuz), a única a nível federal do país.

A condecoração foi entregue pelo ministro alemão do Exterior, Heiko Maas, na residência do embaixador alemão em Paris, Nikolaus Meyer-Landrut. A cerimônia ocorreu momentos antes da partida de futebol entre Alemanha e França, na capital francesa, pela Liga das Nações.

"Você se tornou um símbolo contra a violência hooligan e o nacionalismo", disse Maas ao ex-policial francês. "Me deixa consternado que você sofra, ainda hoje, por esse ataque covarde."

O ministro afirmou ainda que Nivel é um "modelo para a humanidade" e representa "a forte vontade de não sucumbir ao perigo do preconceito por meio de diferenciações ou generalizações". Segundo ele, "isso é mais importante do que nunca nos dias de hoje".

Maas advertiu que, em muitas partes do mundo, discursos populistas e extrema direita ameaçam se tornar novamente aceitáveis atualmente. "Primeiro são apenas palavras, depois se tornam ações", afirmou.

"Ainda hoje pessoas saem às ruas sem hesitar na violência, fazem a saudação de Hitler e perseguem outras pessoas", acrescentou, em aparente referência a protestos anti-imigração convocados por extremistas de direita em Chemnitz, no leste da Alemanha. "Isso é intolerável."

Presente na cerimônia em Paris, o presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla em alemão), Reinhard Grindel, também se pronunciou sobre o ataque a Nivel. "Nunca podemos esquecer que aquele ato nefasto mudou não apenas a vida dele, mas de toda sua família."

"Ele segue seu destino com um poder admirável e uma atitude positiva em relação à vida. Tenha certeza que sua história nunca será esquecida na Alemanha, assim como sua contribuição pessoal para a amizade entre Alemanha e França, pela qual você está recebendo esta Ordem do Mérito", acrescentou Grindel, diante de uma plateia de cerca de 50 pessoas.

Atualmente com 63 anos de idade, o ex-policial lida com deficiências físicas desde a agressão em Lens, no norte da França, em junho de 1998. Um grupo de hooligans alemães o atacou antes da partida entre as seleções de Alemanha e Iugoslávia, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 1998.

O então policial foi espancado e quase não sobreviveu. Ele ficou semanas em coma e sofreu danos irreparáveis no cérebro. Ele está paralisado de um lado, cego de um olho e tem dificuldade para falar. Seis agressores foram posteriormente condenados a penas de três a dez anos de prisão na Alemanha.

O então chanceler federal alemão, Helmut Kohl, descreveu os agressores como uma "desgraça para o nosso país". Em 2000, as federações alemã e francesa de futebol criaram a Fundação Daniel Nivel, que se compromete com a prevenção da violência em eventos esportivos.

PV/EK/afp/dpa/kna/sid/ots

