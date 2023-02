Alemanha autoriza envio de mais tanques à Ucrânia

Depois de autorizar o envio dos modernos tanques Leopard 2 para ajudar a Ucrânia a se defender da invasão russa em seu território, a Alemanha decidiu permitir que sua indústria encaminhe para Kiev também antigos blindados do tipo Leopard 1.

Fabricado a parir de meados dos anos 1960, os Leopard 1 foram aposentados pela Bundeswehr (Forças Armadas alemãs) há 20 anos.

O porta-voz do governo alemão, Steffen Hebestreit, confirmou nesta sexta-feira (03/02) que a autorização para a exportação dos modelos antigos foi concedida, mas evitou fornecer maiores detalhes, dizendo apenas que fatos concretos serão informados nos próximos dias e semanas.

Ele disse a jornalistas que o pedido da indústria de defesa alemã para exportar os Leopard 1 já havia sido feito há algum tempo. As declarações de Hebestreit vieram após o jornal alemão Süddeutsche Zeitung noticiar que o governo havia liberado a exportação dos tanques antigos, que poderiam ser enviados à Ucrânia tão logo a indústria recebesse a luz verde de Berlim.

Segundo o jornal, duas empresas alemãs, a Rheinmetall e a FFG, querem preparar dezenas de Leopard 1 para serem entregues. Haveria, porém, alguns problemas para garantir munição suficiente para os blindados.

Segundo a imprensa alemã, a Rheinmetall possuiria 88 tanques Leopard 1 em seus estoques e teria a intenção de adquirir mais exemplares.

A FFG, por sua vez, teria comprado 99 unidades do blindado de estoques dinamarqueses já de olho numa possível exportação para a Ucrânia.

Exemplares do Leopard 1 foram exportados para vários países que ainda os devem ter em seus estoques, como Bélgica, Noruega e Holanda, além da Dinamarca.

Fora de ação há 20 anos

Os reparos, no entanto, podem levar vários meses. O CEO da Rheinmetall, Armin Papperger, afirmou ao jornal Bild am Sonntag que os blindados poderiam estar prontos para envio no início do próximo ano.

"Os veículos não somente receberiam nova pintura, mas teriam de ser adaptados para os esforços de guerra. Eles seriam completamente desmontados e reconstruídos", explicou o CEO.

Papperger diz que a Rheinmetall não poderia fazer os reparos sem que houvesse um contrato com o governo, uma vez que os custos devem ser de centenas de milhões de euros.

Os Leopard 1 foram fabricados de 1965 até meados dos anos 1980, sendo este o primeiro tanque de guerra construído para a Bundeswehr da antiga Alemanha Ocidental. Foram produzidas 4,7 mil unidades. O Ministério alemão da Defesa afirma que as forças militares alemãs aposentaram esses equipamentos em 2003.

Após meses de hesitação, a Alemanha autorizou na semana passada o envio de 14 modernos tanques Leopard 2 A6, e disse que permitiria que os demais países europeus que também possuem esses modelos pudessem enviá-los à Ucrânia.

O entrave para as exportações se deve a leis vigentes na Alemanha que vinculam países que tenham equipamento militar fabricado no país a uma autorização de uso desses armamentos, como é o caso dos Leopard 2.

