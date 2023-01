Alemanha autoriza envio de 14 tanques à Ucrânia

Após meses de hesitação, governo Scholz confirma fornecimento de modernos tanques de guerra do tipo Leopard a Kiev. Ucrânia considera os veículos de fabricação alemã chave para combater as forças russas.

O governo alemão anunciou nesta quarta-feira (25/01) o envio de 14 modernos tanques de guerra do tipo Leopard para ajudar a Ucrânia a lutar contra tropas russas, após meses de pressão de Kiev e aliados.

A decisão foi anunciada pelo chanceler federal Olaf Scholz no gabinete de governo, afirmou o porta-voz Steffen Hebestreit em comunicado. A medida já havia sido adiantada pela revista alemã Der Spiegel na véspera.

Serão fornecidos tanques do modelo Leopard-2-A6, provenientes do arsenal da Bundeswehr, as Forças Armadas do país, disse o porta-voz do governo.

"A decisão segue nossa conhecida linha de apoiar a Ucrânia da melhor forma possível. Estamos agindo internacionalmente de forma estreitamente coordenada", afirmou Schoz, citado no comunicado.

O treinamento de forças ucranianas deve ter início em breve na Alemanha, e também será oferecido apoio logístico e munição e manutenção, diz o texto.

Alemanha aprovará envio por outros países

Segundo o governo Scholz, o objetivo é montar rapidamente dois batalhões de tanques Leopard 2, de fabricação alemã, para a Ucrânia. Além dos 14 veículos a serem enviados pela Alemanha, parceiros europeus fornecerão mais tanques do tipo ao país invadido pela Rússia, e, para isso, Berlim emitirá autorizações aos demais países, afirma o comunicado.

As leis de exportação vigentes na Alemanha vinculam países que tenham equipamento militar fabricado no país a uma autorização de uso desses armamentos, como é o caso dos blindados Leopard 2. Vários países europeus afirmaram estar dispostos a fornecer tanques do tipo de seus arsenais à Ucrânia, entre eles Finlândia e Polônia.

Embora uma série de países tenha se comprometido com o envio de equipamento militar à Ucrânia, Kiev vinha pedindo pelos sofisticados tanques Leopard, que considera chave para furar as linhas inimigas.

Scholz vinha sendo cada vez mais pressionado a tomar uma decisão. O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, chegou a afirmar que a hesitação de Berlim estava custando vidas ucranianas. O primeiro pedido ucraniano pelo envio de tanques Leopard foi feito pouco depois do início da invasão do país pela Rússia, em 24 de fevereiro do ano passado.

