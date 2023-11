Alemanha anuncia aumento na ajuda a palestinos

O governo da Alemanha anunciou neste sábado (11/11) que pretende aumentar o envio de ajuda humanitária para os Territórios Palestinos. O anúncio foi feito pela ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, fez o anúncio após conversas com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina Mohammad Shtayyeh, em Ramallah, na Cisjordânia.

O incremento do auxílio será de 38 milhões de euros (R$ 200 milhões). Com isso, a Alemanha fornecerá mais de 160 milhões de euros (R$ 841 milhões) para os Territórios Palestinos este ano. O anúncio contrasta com o tom usado pela Alemanha nos primeiros dias posteriores à ofensiva terrorista do grupo Hamas contra Israel, quando Berlim chegou a ameaçar reavaliar sua ajuda financeira para os palestinos.

"Toda vida tem o mesmo valor. E cada pessoa em Israel e cada pessoa na pessoa na Palestina tem o direito de viver em paz e segurança", disse Baerbock, que cumpre um giro pelo Oriente Médio em meio ao conflito entre o grupo terrorista Hamas e Israel, que no momento se concentra na Faixa de Gaza, alvo de pesados bombardeios retaliatórios israelenses.

Comentando o conflito em Gaza, Baerbock avaliou que o anúncio feito por Israel na quinta-feira sobre pausas humanitárias de algumas horas por dia no norte de Gaza foram um primeiro passo importante. Mas, segundo Baerbock, "elas precisam ser ampliadas ainda mais", acrescentou.

Após o encontro com Baerbock, o premiê Shtayyeh divulgou sua própria declaração, na qual pediu para Alemanha a tomar uma posição mais clara contra as ofensivas israelenses na Faixa de Gaza, que é controlada pelo Hamas, grupo rival da Autoridade Palestina.

Shtayyeh disse que a Alemanha deve "tomar uma posição" sobre o que chamou de "crimes de guerra israelenses na Faixa de Gaza" e que essa posição precisa estar "de acordo com a lei internacional de direitos humanos".

"Não pedir o fim da guerra, apoiar Israel com armas, encoraja a continuidade da agressão contra nosso povo em Gaza" disse Shtayyeh. A guerra de Gaza é vista como uma guerra contra todo o povo

No sábado à noite, a ministra alemã viajou para Israel para se reunir com seu homólogo Eli Cohen.

jps (dpa, ots)