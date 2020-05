Alemanha anuncia amplo relaxamento nas restrições devido ao coronavírus

O governo federal e os governos estaduais da Alemanha acertaram nesta quarta-feira (06/05), em reunião por telefone, novos relaxamentos nas medidas anticoronavírus, em vigor desde meados de março.

"Passamos da fase inicial da pandemia", afirmou Merkel em Berlim, ao anunciar as mudanças. "Chegamos ao ponto em que podemos dizer que alcançamos o objetivo de tornar a propagação do vírus mais lenta e proteger o sistema de saúde de uma sobrecarga."

O relaxamento inclui a reabertura total do comércio, desde que respeitadas regras de higiene e distanciamento social. Até agora, apenas estabelecimentos com menos de 800 metros quadrados podiam abrir. O número de clientes e funcionários deverá ser limitado de acordo com a área da loja. A entrada deverá ser controlada, de modo a evitar filas.

Também treinos e competições esportivas a céu aberto são novamente permitidos, desde que a distância de segurança, de 1,5 metro, seja cumprida – ou seja, não pode haver contato entre os esportistas.

Porém, o regresso dos jogos de futebol da Bundesliga, sem espectadores, deverá acontecer ainda em meados de maio. A data exata será decidida pela liga de clubes e pode ser já 15 ou 21 de maio. Ainda assim, grandes eventos com público, como festivais, estão proibidos pelo menos até 31 de agosto.

As restrições ao contato pessoal foram estendidas até 5 de junho, mas serão afrouxadas. A partir de agora, pessoas de até duas residências poderão se encontrar em espaços públicos, mas uma distância de 1,5 metro deve ser mantida. Até então, apenas pessoas que moram juntas podiam manter contato próximo, e era permitido se encontrar apenas uma pessoa de outra residência em público.

As regras para visitas a pessoas internadas em clínicas e asilos também serão relaxadas. A ideia é permitir que ao menos uma pessoa possa fazer visitas regulares a cada um dos internados.

Além da distância mínima de 1,5 metro a ser mantida entre as pessoas, continua valendo a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção em determinados locais públicos, como em lojas e no transporte público, de acordo com o que foi determinado em cada estado.

Todos os alunos deverão poder voltar gradualmente às escolas ainda antes das férias do verão europeu. O mesmo vale para as creches. Os detalhes deverão ser definidos pelos estados e podem variar de um estado para o outro.

Os governos estaduais terão liberdade para decidir até que ponto novos relaxamentos serão permitidos no seu território. Cada estado será responsável por decidir quando e como reabrir restaurantes, bares, discotecas, hotéis, pensões e apartamentos de férias, bem como universidades, feiras, teatros e cinemas, entre outros.

O governo federal exigiu, no entanto, que haja um retorno a medidas mais rígidas de isolamento se houver um aumento no número de casos do novo coronavírus. Assim, ficou acertado que, se uma cidade registrar mais de 50 novas infecções por 100 mil habitantes ao longo de sete dias, ela deverá adotar imediatamente medidas mais rígidas contra a propagação do vírus, que deverão vigorar até o número ficar abaixo de 50 por no mínimo sete dias.

AS/dpa/lusa/rtr

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter