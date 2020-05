Alemanha relaxa gradualmente medidas de confinamento

A Alemanha iniciou nesta segunda-feira (04/05) um relaxamento gradual das medidas de confinamento, com a retomada parcial das aulas nas escolas e das atividades em alguns setores do comércio, assim como a reabertura de áreas de recreação, igrejas e instituições como museus e zoológicos que estiveram fechados em razão da epidemia de covid-19.

Todos esses locais deverão obedecer regras rígidas de segurança e distanciamento social e observar as exigências de higiene e controle de acesso, além de evitar aglomerações. As medidas foram definidas ao longo das últimas semanas em reuniões entre o governo federal e governadores dos 16 estados.

Estima-se que centenas de milhares de estudantes tenham voltado às escolas nesta segunda-feira em vários estados, mas somente os alunos mais velhos, dos últimos anos do ensino fundamental e médio, que estão prestes a prestar exames.

Enquanto alguns estabelecimentos comerciais com menos de 800 metros quadrados já voltaram a abrir suas portas em abril, salões de cabeleireiro puderam retomar suas atividades nesta segunda-feira.

Restaurantes, bares e cafés ainda permanecem fechados. Nesses locais, o atendimento é feito apenas através de encomendas que podem ser retiradas pelos clientes, sendo a permanência nos recintos proibida.

Salões de beleza voltaram a funcionar

Após se reunir com os governadores na última quinta-feira, a chanceler federal Angela Merkel disse que, mesmo com diferenças regionais na observação e aplicação dessas regras, o objetivo continua sendo o de assegurar que o sistema de saúde do país esteja apto para lidar com a epidemia.

Merkel também ressalvou que grandes eventos, como festivais, shows e festas populares, continuarão proibidos até 31 de agosto, e disse que passar as férias de verão em outros países europeus é improvável para os alemães e nem sequer estava na agenda do encontro de quinta-feira com os governadores.

O debate sobre outras medidas referentes à reabertura das instituições de ensino, restaurantes e o retorno dos jogos do campeonato alemão de futebol foi adiado para esta semana. Na quarta-feira haverá uma nova reunião para discutir decisões referentes às escolas e jardins de infância, além do reinício de alguns eventos esportivos.

Segundo uma reportagem do jornal alemão Bild, a próxima rodada de negociações entre o governo federal e os estados deverá aliviar o limite para reuniões públicas de duas para cinco pessoas que não pertençam à mesma família ou que não morem no mesmo endereço.

O estado da Saxônia-Anhalt se tornou o primeiro a relaxar as restrições de contato social, passando a permitir que seus habitantes se encontrem em grupos de até cinco pessoas já a partir desta segunda-feira. Na Alemanha, a proibição de reuniões de mais de duas pessoas em espaços públicos está em vigor há seis semanas.

Assistir ao vídeo 01:50 Compartilhar Em meio à pandemia, alemã mantém banco de alimentos aberto Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3bcSN Em meio à pandemia, alemã mantém banco de alimentos aberto

O governo estadual anunciou a mudança neste sábado, apesar de Berlim ter afirmado ao longo da semana que as medidas de restrição de contato pessoal devem permanecer por enquanto.

A partir de segunda-feira, os habitantes da Saxônia-Anhalt também não precisarão mais ter um motivo específico para sair de casa, e todas as lojas de varejo poderão reabrir, independentemente da área de vendas. Porém, segue obrigatório o uso de máscaras no transporte público e nas lojas.

"Além de proteger a saúde da população, também é necessário que gradualmente retornemos à vida social e econômica normal", afirmou o governador da Saxônia-Anhalt, Reiner Haseloff. "Temos de dar um sinal à população de que tudo o que conseguimos conquistar juntos surtou efeitos", justificou.

O estado tem taxas razoavelmente baixas de infecção em comparação com outras regiões da Alemanha, com cerca de 1.600 casos confirmados e poucas infecções registradas a cada dia.

O governador da Baviera, Markus Söder, afirmou neste domingo que "o mais importante para todos nós é obtermos números confiáveis do Instituto Robert Koch", mencionando a principal instituição alemã para o controle e prevenção de doenças. Ele disse não ter informações sobre o possível relaxamento dos limites de reuniões públicas para todo o país.

No domingo, a Alemanha registrou 679 novos casos e 43 mortes. O total de casos no país aumentou para 163.175, com 6.692 óbitos, segundo dados do RKI.

RC/dpa/rtr/ots

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter