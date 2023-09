AfD na Baviera sob investigação do serviço secreto alemão

Tribunal autoriza ação do Departamento Federal de Proteção da Constituição, que apura riscos à segurança interna do país dentro do diretório regional da sigla de ultradireita.

O Departamento Federal de Proteção da Constituição, serviço de informação responsável por conter riscos à segurança interna da Alemanha, foi autorizado pela Justiça nesta sexta-feira (15/09) a investigar o diretório regional do partido Alternativa para a Alemanha (AfD) na Baviera. Não cabe recurso da decisão.

A medida vem três semanas antes das eleições regionais no estado. O órgão poderá mobilizar seus recursos para manter a sigla sob observação e informar a opinião pública sobre as conclusões da análise.

A Justiça entendeu haver, de fato, indícios de "esforços hostis à Constituição" dentro da AfD na Baviera, especialmente no que diz respeito à influência individual sobre o partido de alguns filiados suspeitos de integrar a – oficialmente dissolvida – ala "Der Flügel" (A Ala) e às "fantasias golpistas" de alguns deles.

Os juízes apontaram, em sua decisão, que a concepção populista que diversos apoiadores da extinta "Der Flügel", bem como nomes proeminentes da juventude do partido, a "Junge Alternative" (Jovem Alternativa), têm sobre o que é o povo não é compatível com a Constituição. Também haveria diversos indícios de que a ideia de política do partido atentaria contra a dignidade humana de pessoas de crença islâmica.

Partido não tem performado bem em pesquisas

Pesquisas de intenção de voto apontam a AfD atrás na corrida pelo governo da Baviera, com entre 12% e 14%. A retórica anti-imigração e anti-União Europeia da AfD fazem menos sucesso na Baviera do que no leste do país – especialmente a Turíngia, onde o partido é apoiado por quase um terço dos eleitores e vem ganhando tração no parlamento estadual ao impôr derrotas ao governo de coalizão local, votando com os liberais-democratas (FDP) e os cristãos-democratas (CDU).

O estado é um reduto eleitoral dos conservadores da União Social Cristã (CSU). O atual governador, Markus Söder (CSU), é o favorito à reeleição, mas recentemente teve sua imagem abalada por acusações de antissemitismo contra seu vice, Hubert Aiwanger.

AfD está "relaxada", reage dirigente

Chefe regional do partido, Stephan Protschka afirmou à empresa pública de comunicação da Baviera, a BR, que a decisão às vésperas da eleição não o surpreende, mas que o partido está "relaxado", já que seria o "único partido democrático" no país, que não proibe ninguém de emitir suas opiniões.

O Departamento Federal de Proteção da Constituição já havia anunciado em junho do ano passado que manteria a sigla sob observação a fim de esclarecer se o partido tem agido para "atrapalhar ou eliminar" a Constituição, mas o diretório reagiu judicializando o caso, dizendo-se vítima de tratamento injusto. A estratégia acabou tendo o efeito prático de suspender a ação do serviço de inteligência.

ra (dpa, ots)