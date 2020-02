AfD é acusada de insuflar o ódio e estimular atentados

Cronologia do terrorismo na Europa

Hanau: 19 de fevereiro de 2020

Ataques a dois bares de narguilé em Hanau, no oeste da Alemanha, resultaram na morte de nove pessoas. Horas depois dos crimes, a polícia encontrou o cadáver do atirador na residência dele e também o corpo de uma mulher. Investigadores localizaram um bilhete do criminoso, no qual ele reivindica a autoria do crime, e um vídeo no qual ele faz declarações racistas.