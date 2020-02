Ataques a tiros deixam mortos no oeste da Alemanha

A polícia da Alemanha informou que várias pessoas foram mortas a tiros na cidade de Hanau, no oeste do país, na noite desta quarta-feira (19/02), mas sem precisar as circunstâncias do incidente.

A imprensa alemã fala em ao menos oito mortos, número que foi confirmado pela polícia mais tarde. O jornal Bild diz ainda que pelo menos cinco pessoas foram baleadas e estariam em estado grave.

Segundo a emissora pública Hessischer Rundfunk, os primeiros tiros teriam sido disparados em um bar de narguilé, também conhecido como shisha, um tipo de cachimbo de água oriental, no centro da cidade. Testemunhas dizem ter ouvido cerca de oito ou nove disparos.

A reportagem afirma que, em seguida, os agressores se dirigiram ao bairro de Kesselstadt, no oeste de Hanau, e abriram fogo contra outro bar de narguilé. Segundo a polícia, eles fugiram do local do primeiro incidente em um carro escuro.

Unidades especiais da polícia alemã estão agora à procura dos suspeitos, e nenhuma prisão foi efetuada até o momento.

Hanau, no estado de Hesse, possui cerca de 100 mil habitantes e fica a aproximadamente 25 quilômetros de Frankfurt.

Mais informações em instantes.