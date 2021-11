A cantora britânica Adele, de 28 anos assinou um contrato de 117 milhões de euros com a gravadora Sony. Ela é uma das artistas mais bem sucedidas no mundo da música, com recorde de vendas de discos.

A música de Adele, assim como a de artistas como Taylor Swift e Beyoncé, tem uma demanda tão grande que permite que ela venda milhões de álbuns em CD ou por download. Isso acaba conferindo a essas super estrelas o poder sobre o mercado de decidir como sua música será lançada. O álbum "25" ficou de fora de serviços como Spotify, Apple Music e Deezer.