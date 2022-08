Acusado de homicídio, cônsul alemão é declarado foragido

Justiça aceita denúncia contra Uwe Herbert Hahn por morte do marido, decreta prisão preventiva e determina inclusão do nome dele na lista de procurados da Interpol. Hahn deixou o Brasil com destino à Alemanha.

O cônsul alemão Uwe Herbert Hahn, acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) de matar o marido, embarcou neste domingo para a Alemanha, dois dias após ser solto em razão de um habeas corpus.

A 4ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do MP por homicídio qualificado, apresentada nesta segunda-feira (29/8), decretou a prisão preventiva de Hahn e determinou o envio de um ofício à Polícia Federal inclusão do nome do diplomata na lista de procurados e foragidos da Interpol.

Segundo o portal de notícias G1, Hahn deixou o Rio na noite de domingo e chegou a Frankfurt na manhã desta segunda.

De acordo com o site da revista alemã Der Spiegel, investigadores da polícia alemã devem encaminhar, através da Justiça, um pedido de informações às autoridades brasileiras sobre as investigações do caso.

Ainda segundo o periódico, o Ministério do Exterior alemão não quis dar detalhes a respeito do retorno do cônsul à Alemanha. Um porta-voz afirmou que o ministério mantém contato com as autoridades no Rio de Janeiro nas últimas semanas e que tomou conhecimento que o alemão fora libertado da prisão. Por razões de proteção da privacidade, no entanto, ele frisou que não pode fornecer mais informações.

Hahn havia sido preso em 6 de agosto sob suspeita de assassinar o marido, o belga Walter Henri Maximilien Biot, com quem foi casado por 20 anos, e tentar encobrir o crime.

De acordo com a polícia, o diplomata afirmou que a vítima teria passado mal e sofrido uma queda. Contudo, uma análise do corpo e do imóvel em que o casal residia em Ipanema, bairro nobre da zona sul carioca, aponta que Biot teria sido espancado – ele teria sido incapaz de reagir por, segundo a denúncia da promotoria, estar alcoolizado e sob efeito de medicação para tratar ansiedade.

A peça de acusação apresentada à Justiça afirma ainda que Hahn nutria "abjeto sentimento de posse" pela vítima, "subjugando-a financeira e psicologicamente, e não admitindo que o ofendido tentasse estabelecer algum nível de independência do denunciado, seja economicamente, seja estabelecendo relações de amizade com outras pessoas".

Passaporte não foi apreendido

O alemão vinha até então sendo mantido em prisão preventiva, mas acabou solto na semana passada, em 26 de agosto, por decisão judicial que entendeu que o MP estava demorando demais para denunciá-lo à Justiça. Ele não teve o passaporte apreendido pelas autoridades brasileiras.

"A Polícia Civil fez todo o trabalho investigativo para prender e elucidar a autoria, mas a polícia depende do esforço de todos os órgãos para ele [Uwe] ser mantido preso, processado e julgado. Uma vez reconhecido o excesso de prazo, poderia ter sido retido o passaporte para dificultar a fuga", afirmou a delegada responsável pelo caso, Camila Lourenço, ao G1.

