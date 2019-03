Academia Sueca entregará dois prêmios Nobel de Literatura em 2019

A Academia Sueca concederá em 2019 dois prêmios Nobel de Literatura, o deste ano e o do ano passado, depois de ter adiado a entrega em 2018. Em anúncio feito em Estocolmo, nesta terça-feira (05/03), a Fundação Nobel reconheceu que após problemas internos virem à tona, fez-se necessário adotar diversas medidas para recuperar a credibilidade da instituição.

Desde o fim de 2017, a Academia Sueca se encontra em grave crise devido a escândalos envolvendo a escritora Katarina Frostenson, que nesse ínterim abandonou a instituição, e seu marido, o fotógrafo Jean-Claude Arnault, um dos nomes mais influentes na cena cultural da Suécia. Em dezembro último ele foi condenado por estupro a dois anos e meio de prisão, e atualmente apela da sentença.

Durante o escândalo, diversos membros renunciaram, à medida que se evidenciaram as divisões entre os indignados com o comportamento de Arnault e aqueles acusados de se escusarem de denunciá-lo.

Além do escândalo sexual, a Academia acusou Arnault e Frostenson, que era membro da Academia Sueca desde 1992, de vazarem a identidade dos laureados do Nobel antes do anúncio oficial, transgredindo assim seu compromisso de sigilo.

Também descobriu-se que Frostenson era sócia do clube de arte comercial particular do marido. A instituição recebia regularmente apoio financeiro da Academia Sueca, permitindo assim que, na prática, a escritora de 65 anos decidisse sobre doações para si mesma.

No próprio clube, também teriam sido cometidos delitos, tal como a distribuição ilegal de bebidas alcoólicas e fraude fiscal. Um escritório de advocacia a serviço da Academia Sueca chegou a propor que o clube fosse formalmente denunciado.

Devido à crise na Academia Sueca, a premiação no Nobel de Literatura em 2018 foi adiada para o ano seguinte, sob a condição de que fosse restabelecida a confiança do público na instituição.

Antes que se retomassem as premiações, a Fundação Nobel exigiu diversas reformas na instituição que concede o prêmio da literatura desde 1901, e a Academia Sueca as acatou na maior parte. Os vencedores dos prêmios de 2018 e 2019 devem ser revelados em outubro.

