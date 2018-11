A menina de origem judaica abraçada por Hitler

Uma fotografia mostrando Adolf Hitler abraçando uma menina de origem judaica foi vendida em um leilão nesta semana por 11.520 dólares.

Segundo noticiou o jornal The Washington Post, a imagem, em preto e branco, feita por Heinrich Hoffmann, fotógrafo pessoal do ditador, traz uma dedicatória de Hitler, em tinta azul escura, e o mostra sorrindo enquanto abraça Rosa Nienau, em 1933 em Berghof, seu retiro nas montanhas.

"À querida e apreciada Rosa Nienau. Adolf Hitler, Munique, 16 de junho de 1933", diz a inscrição.

O jornal informa que a imagem foi usada como propaganda em um momento em que o líder nazista era apresentado ao mundo como uma figura gentil e simpática.

A casa de leilões Alexander Historical Auctions, da cidade de Chesapeake, no estado americano de Maryland, vendeu a foto nesta terça-feira. Não se sabe como a imagem chegou à casa de leilões, e a identidade de seu comprador não foi revelada.

A casa de leilões afirmou que pesquisas revelaram que Hitler tomou conhecimento da origem judaica da menina, mas optou por ignorá-la. Nienau, com cerca de seis anos de idade quando a foto foi tirada, tinha uma avó judia, o que, segundo as leis nazistas, fazia com que a menina fosse "um quarto judia".

Ela teria ido com a mãe ao retiro de Hitler para celebrar o aniversário do ditador e provavelmente sido escolhida para conhecê-lo pelo fato de ambos fazerem aniversário no mesmo dia, 20 de abril. Eles teriam criado uma conexão, tendo se encontrado várias vezes depois e se correspondido durante cinco anos, até 1938.

De acordo com o livro Hitler's Alpine Headquarters (o quartel-general alpino de Hitler), de James Wilson, um dos assistentes de Hitler descobriu as raízes da jovem e proibiu que ela e sua mãe visitassem o retiro.

Mas Hitler não soube disso e depois de um tempo, ele se perguntou o que acontecera com a sua criança favorita. Ele teria descoberto mais tarde que ela fora impedida de entrar na propriedade e não teria ficado satisfeito com o fato, segundo o livro. Nienau morreu de pólio dez anos depois do encontro com o ditador nazista, em 1943.

Após a ascensão de Hitler e dos nazistas ao poder, judeus começaram a ser perseguidos. A chamada "Noite dos Cristais", em 1938, marcou o início do Holocausto, que resultou na morte de seis milhões de judeus.

Esta não foi a primeira vez que a casa de leilões de Maryland negociou itens relacionados a Hitler. Em fevereiro de 2017, um telefone de propriedade do ditador nazista foi vendido em leilão por 243 mil dólares.

