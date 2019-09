1971: Tratado das Quatro Potências sobre Berlim

A situação antes do acordo sobre o status de Berlim era a seguinte: a construção do Muro e as ordens impostas pela República Democrática da Alemanha (RDA), de regime comunista, no dia 22 de agosto de 1961, tornaram impossível que berlinenses do lado ocidental fossem para o oriental. Os acordos de 1962 e 1966 sobre o trânsito de pessoas limitaram as visitas, que só eram permitidas para uma parte da população. As consequências dessas medidas foram fatais para o desenvolvimento da metrópole: cada vez mais, Berlim Ocidental se afundava no isolamento internacional.

Com a mudança no governo alemão em 1969, começou uma nova era para a política alemã para o leste do país. O então chanceler federal alemão, Willy Brandt, social-democrata, era um ferrenho defensor de uma distensão política entre os dois Estados alemães. No dia 3 de setembro de 1971, por ocasião da assinatura do Tratado das Quatro Potências sobre Berlim, ele proferiu um discurso em cadeia nacional de rádio e TV:

"Queridos compatriotas! Muitos de vocês devem estar se perguntando qual o real significado deste acordo, assinado hoje em Berlim. Eu acredito que o real significado está no fato de que, no futuro, não haverá mais crise em Berlim e isto significa muito, depois de tantos anos de incertezas. E eu também acho que as potências que participaram deste processo deixaram claro seu interesse em diminuir o clima de tensão."

A liberação da rodovia a Berlim passando por Helmstedt, o maior e mais importante posto de fronteira durante a divisão da Alemanha, bem como a implantação de regras para visitas na parte leste foram consideradas um avanço enorme, embora no primeiro momento o status de Berlim não tenha sofrido qualquer alteração. A cidade continuava sob o poder dos Aliados, dividida em dois blocos: o oeste democrático e o leste autoritário, refletindo a própria situação da Europa.

Os políticos tinham esperança de que o tratado propiciasse uma vida mais tranquila e segura para os moradores de Berlim, além de garantir o relacionamento entre pessoas e familiares separados pelo Muro.

A despeito das expectativas e da situação real, é inegável que o tratado foi a pedra fundamental para o início do diálogo e da cooperação entre leste e oeste. Ele também trouxe importantes avanços para a vida dos cidadãos nas duas partes da cidade.

