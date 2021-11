Primeiro social-democrata a ser eleito chanceler federal da Alemanha no pós-Guerra, destacou-se pela política de distensão em relação ao Leste Europeu durante a Guerra Fria, pela qual recebeu o Nobel da Paz em 1971.

Organizar a paz na Europa e manter a paz mundial foram os grandes objetivos da política externa do governo social-liberal de Willy Brandt. Fazia parte das convicções de Brandt que, para poder mudar a realidade, era preciso partir dos fatos postos. Em 20 de outubro de 1971, o Comitê do Nobel anunciou a escolha de Willy Brandt para o Nobel da Paz, pela sua política de reconciliação com o Leste Europeu. A premiação com o Nobel da Paz deixava claro, portanto, que era muito maior no exterior do que dentro do país o reconhecimento da iniciativa de Brandt pela admissão da realidade de dois Estados alemães e o consequente esforço de convivência pacífica entre ambos.