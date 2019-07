1957: Inauguração da Interbau em Berlim

Fez muito calor no verão europeu de 1957, informa o diário Berliner Zeitung. A temperatura elevada não impediu, no entanto, que cerca de 1,4 milhão de pessoas visitassem a exposição internacional de arquitetura de Berlim (Interbau), inaugurada em 6 de julho de 1957.

Quando a mostra fechou suas portas no final de setembro, 900 mil pessoas já haviam visitado os prédios no Hansaviertel e 375 mil haviam usado o teleférico, acrescenta o jornal.

No início dos anos de 1950, a população de Berlim Ocidental estava bastante chocada com a visão da Alameda Stalin (hoje Alameda Karl Marx), em Berlim Oriental, e também com o elã com que a então jovem Alemanha Oriental construía "palácios para os trabalhadores", explica o autor Nikolaus Bernau para o Berliner Zeitung.

Como forma de contrapeso, deveria ser retomada, na então Alemanha Ocidental, a tradição de exposições de arquitetura a exemplo daquela na qual foi apresentado o conjunto habitacional Weissenhof Siedlung de 1927, em Stuttgart.

Resposta à então Alemanha Oriental

Como resposta ao primeiro grande projeto de reconstrução da Alemanha Oriental, a Interbau deveria "mostrar para o mundo a nova e democrática Alemanha Ocidental, que estava do lado de franceses, britânicos, italianos e norte-americanos não só politicamente, mas também de forma cultural", esclarece Bernau.

Esta tomada de posição talvez possa explicar os altos custos do projeto: em vez de reconstruir ruínas e, sobretudo, reaproveitar a infraestrutura, as parcelas do antigo bairro de grande densidade habitacional foram redivididas, novas vias foram construídas e a exposição de arquitetura foi encarada como resposta aos edifícios monumentais da Berlim Oriental e como mostra competitiva da modernidade internacional dos anos de 1950.

"Verde social" na "cidade de amanhã"

Para tanto, foi aberto um concurso urbanístico em 1953. Willy Kreuer e Gerhard Jobst venceram a competição com a ideia de construções soltas. Em vez dos antigos quarteirões fechados da desestimada Mietskasernenstadt (literalmente: cidade de casernas de aluguel), os edifícios são ordenados de forma solta para que, entre eles, possam se constituir espaços livres.

Um "verde social" deveria surgir na "cidade de amanhã". A floresta do Tiergarten foi integrada ao Hansaviertel, bairro que, por sua vez, deveria ser rodeado de arranha-céus, prédios residenciais, residências unifamiliares e igrejas. Restaurantes, cinema, biblioteca e uma estação de metrô constituíam o centro comercial na praça Hansaplatz.

De todo o mundo ocidental

Na Interbau, Niemeyer construiu seu único prédio na Alemanha

Quando a exposição terminou, somente 601 das atuais 1160 moradias estavam prontas. O restante do total de 35 prédios do areal de exposição foi sendo construído até 1960.

Para isso, foram convidados 53 arquitetos de todo o mundo ocidental, entre eles representantes renomados como o brasileiro Oscar Niemeyer, o dinamarquês Arne Jacobsen, o finlandês Alvar Aalto e o alemão fundador da Bauhaus, Walter Gropius – "que desde sua emigração para os EUA, em 1937, enfatizava sempre que era norte-americano" –, informa o Berliner Zeitung.

Arne Jacobsen, que como "meio judeu" teve que fugir para a Suécia durante a Segunda Guerra, construiu quatro residências unifamiliares para a exposição em Berlim, bem no estilo das casas-pátio projetadas por Mies van der Rohe nos anos de 1930.

Para a Interbau, Oscar Niemeyer realizou seu único projeto na Alemanha: um prédio residencial de oito pavimentos na rua Altonaerstrasse, todo apoiado em pilares em "V".

Anos mais tarde, a Casa das Culturas do Mundo, então centro de convenções, e um prédio residencial de Le Corbusier, em Charlottenburg, foram integrados à Interbau. Desde 1995, os edifícios da exposição de 1957 estão tombados pelo patrimônio histórico.