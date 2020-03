1945: Tomada da ponte de Remagen

A pequena cidade de Remagen, no oeste da Alemanha, ficou conhecida mundialmente através de um filme de Hollywood baseado na história real. No começo de 1945, os alemães cometeram o erro de deixar um flanco aberto a oeste do rio Reno e foram sendo derrotados sistematicamente. Os remanescentes de suas forças se concentraram na margem direita.

Todas as pontes do Reno tinham sido explodidas para evitar que os inimigos chegassem até a outra margem. Mas a má qualidade do explosivo não destruiu completamente a ponte Ludendorff, em Remagen, que foi usada por um destacamento do Exército dos Estados Unidos.

O Terceiro Exército, comandado pelo general George Patton, cruzou o rio em operações audaciosas, não previstas pelas lideranças militares alemãs, numa ofensiva que ajudou a encurtar a guerra significativamente. No dia 17 de março, a ponte ruiu definitivamente.

Os cinco oficiais alemães responsáveis pelo controle da ponte foram julgados e executados por ordem de Hitler. O único que sobreviveu foi o tenente Bratke, professor em Remagen, tomado como prisioneiro pelos americanos.

Em 23 de março, o marechal britânico Montgomery comandou a travessia do rio, a partir do norte, numa imponente operação militar. Ela envolveu tropas num total superior a um milhão de homens, duas divisões de paraquedistas lançadas diretamente sobre o outro lado do rio, além de milhares de embarcações pequenas transportando tropas de assalto.

O colapso da Wehrmacht de Hitler começou a ser formalizado através de rendições sucessivas. Hitler suicidou-se em Berlim em 30 de abril e, na semana seguinte, o comandante das forças do norte da Alemanha se rendeu a Montgomery.

A conquista da ponte de Remagen tornou-se um mito para os americanos. Ainda hoje, os veteranos vêm visitar o Museu da Paz, construído junto a uma das torres da antiga ponte sobre o Reno, jamais reconstruída.

