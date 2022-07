3 de julho de 1931

Entre curiosidades e recordes que marcam o All England Championship, em Wimbledon, um dos principais torneios do tênis mundial, a sensação do ano de 1931 foi a final feminina, disputada pela primeira vez por duas alemãs. Cilly Aussem acabou derrotando Hilde Krahwinkel com 6/2 e 7/5.

Depois disso, entretanto, Aussem nunca mais se destacou em competições de nível internacional. Hilde, no entanto, continuou brilhando nas quadras de tênis. A próxima grande sensação do tênis feminino alemão naquelas quadras viria no dia 2 de julho de 1988, com a vitória de Steffi Graf.

Carreira curta

Aussem, nascida a 4 de janeiro de 1909, era natural de Colônia. Ela havia sido treinada por "Big Bill" Tilden no final dos anos 20. Ao lado dele, conquistou o título das duplas mistas do Campeonato Internacional de Tênis na França, em 1930, e o título individual feminino, no ano seguinte. A precariedade de sua saúde a impediu de repetir os títulos. Ela faleceu a 22 de março de 1963, em Portofino, na Itália.

Krahwinkel nasceu em 4 de abril de 1908, em Essen, ao norte de Colônia. Campeã do German Open de 1933 a 1939, sua carreira internacional prosseguiu após a derrota em Wimbledon. Em 1936, chegou novamente à final, mas jamais ganhou um título na famosa quadra de grama. Ela morreu em 14 de fevereiro de 1981.