Calendário Histórico

1882: Estreia de "Parsifal", última ópera de Wagner

No dia 26 de julho de 1882, estreava "Parsifal", última ópera de Richard Wagner. O herói, o "tolo puro", é um dos cavaleiros da Távola Redonda, coroado rei do Santo Graal após encontrar a maturidade no contato com o mal.

Evelyn Herlitzius interpreta Kundry e Thomas Jesatko é Klingsor numa interpretação de "Parsifal"