1810: Primeira edição da Oktoberfest

A primeira Oktoberfest de Munique, em 1810, nada tinha a ver com a multidão de turistas, enormes canecos de cerveja e o parque de diversões da atual festa na capital da Baviera. Naquela época, foi instituída uma corrida de cavalos para comemorar o casamento do príncipe herdeiro Ludwig, mais tarde rei Ludwig 1º, com a princesa Therese von Sachsen-Hildburghausen.

A festa, para a qual estavam convidados todos os moradores de Munique, aconteceu num parque longe do centro, batizado Theresienwiese, em homenagem à noiva. Lá, acontece a Oktoberfest ainda hoje, se bem que numa área maior e asfaltada.

O encerramento e ao mesmo tempo ponto alto da festa foi a corrida de cavalos, com a presença da família real da Baviera. O enorme sucesso fez com que fosse marcada outra festa para outubro do ano seguinte, e assim começou a tradição.

Na segunda edição da festa popular, foi acrescentada uma exposição agrícola à prova hípica. A intenção era prestigiar o setor primário bávaro, o que explica a presença de produtos rurais e carroças ainda hoje no desfile de abertura da Oktoberfest.

Em 1818, foi instalado o primeiro carrossel (do que hoje virou um enorme parque de diversões) e as primeiras tendas de cervejarias. Hoje em dia, já não há mais corridas de cavalos na Oktoberfest.

Muita coisa, entretanto, permaneceu e foi ampliada. Virou tradição que a maior festa da cerveja do mundo encerre no primeiro final de semana de outubro, sendo seu início marcado para exatos 16 dias antes.