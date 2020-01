1297: Grimaldi conquista Mônaco

Um homem encapuzado busca pousada numa noite tempestuosa. Ele bate à porta do castelo de Mônaco, num rochedo íngreme à beira-mar, localizado entre a Itália e a França de hoje. Sem suspeitar de nada, os sentinelas abrem os portões. E são massacrados pelo falso monge e seus acompanhantes. Com esse ardil, Francisco Grimaldi, conhecido como "o Traiçoeiro", conquistou Mônaco em 8 de janeiro de 1297.

Grimaldi apoderou-se de um rochedo histórico. Já no século 2º a.C., os gregos utilizavam aqueles dois quilômetros quadrados de costa íngreme como posto avançado da sua navegação marítima. Eles lhe deram o nome de Monoikos. No século 12 d.C., o imperador romano-germânico presenteou o rochedo de Mônaco (nome latino de Monoikos) à República de Gênova, principal centro de comércio internacional da Idade Média.

Para os genoveses, Mônaco era de grande valia, como base naval para o comércio marítimo. Em Gênova, o poder era disputado entre os gibelinos, fiéis ao imperador, e os guelfos, partidários do papa. Os gibelinos tinham maior influência. Até que seu poder foi reduzido pelo belicoso guelfo Francisco Grimaldi, pelo menos em Mônaco. Lá, Grimaldi declarou-se príncipe.

Sobrevivência através de pirataria

Rainier 3º Grimaldi casou-se com Grace Kelly, estrela de Hollywood, então com 26 anos

Com atos de pirataria e assaltos às regiões vizinhas, os Grimaldi conseguiram sobreviver. Francisco e seus não menos belicosos descendentes conseguiram evitar assim que o pequeno pedaço de costa fosse reconquistado. Algumas vezes, a família Grimaldi original viu-se à beira da extinção. Através de uma política astuta, porém, membros de outras famílias nobres foram integrados à dinastia, garantindo assim a continuidade dos Grimaldi. No ano de 1489, o rei da França reconheceu oficialmente a independência do Principado de Mônaco.

Os tempos dourados de Mônaco começaram durante a chamada "Belle Époque", em meados do século 19. O príncipe Charles 3º Grimaldi e sua mãe, Charlotte, aproveitaram o majestoso panorama marítimo do seu reino em miniatura, assim como a sua proximidade com a mundana Nice. Em 1865, abriram um luxuoso cassino em Mônaco.

Já quatro anos mais tarde, era tão fenomenal o êxito econômico, que o príncipe Charles pôde conceder completa isenção de impostos a todos os seus súditos. Também o setor cultural foi fomentado. No palco da pomposa Ópera de Monte Carlo, a capital de Mônaco, apresentavam-se todas as noites os mais famosos artistas da época. Mônaco tornou-se assim o ponto de encontro dos ricos e ávidos de diversão de todo o mundo.

Mônaco de hoje: dinheiro e badalação

No dia 18 de abril de 1956, o príncipe Rainier 3º Grimaldi casou-se com Grace Kelly, estrela de Hollywood, então com 26 anos. A belíssima noiva lhe trouxe um dote de 2 milhões de dólares, que o príncipe necessitava com urgência. Ao país, Mônaco, ela trouxe de volta o brilho, o glamour e uma constante atenção da imprensa. Além disso deu três filhos ao príncipe e, com eles, a garantia de sobrevivência de Mônaco. Pois, sem herdeiro para o trono, o país seria incorporado à França, segundo os termos do acordo estatal.

Príncipe Albert com a esposa, Charlene, e os filhos

Grace Kelly adotou o nome de princesa Gracia Patricia Grimaldi ao se casar. Ela morreu em 1982, num acidente de automóvel. Porém, o jet set internacional, que ela atraíra para Monte Carlo, permaneceu fiel a Mônaco. Com a morte de Rainier, em 2005, seu filho Albert 2º assumiu o principado de Mônaco e a chefia da dinastia Grimaldi.

Os apartamentos dos complexos residenciais de Monte Carlo são ocupados pelos super-ricos de todo o mundo, que também abrem contas sigilosas nos 49 bancos de Mônaco. Os tradicionais privilégios tributários de Mônaco são inigualáveis. As tentativas europeias e internacionais de acabar com as vantagens fiscais monegascas sempre fracassaram. É por isso que o príncipe Rainier 3º denominou Mônaco "a bomba de dinheiro". Os dois monges no brasão estatal relembram como tudo começou, há mais de 700 anos: com Francisco Grimaldi disfarçado de religioso.

