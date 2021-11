A elegância e beleza de Grace Kelly fizeram dela um mito e um ideal feminino na década de 1950. A bem sucedida atriz de Hollywood se tornou a princesa Gracia Patricia de Mônaco em 1956.

No dia 18 de abril de 1956, o príncipe Rainier Grimaldi casou-se com Grace Kelly, estrela de Hollywood, então com 26 anos de idade. A belíssima noiva lhe trouxe um dote de 2 milhões de dólares, que o príncipe necessitava com urgência. Ao país, Mônaco, ela trouxe de volta o brilho e o glamour. Em 1982 Grace Kelly morreu em um acidente de carro em Monte Carlo.