Óculos ou lentes de contato: o que é melhor para o planeta?

Resíduos associados a lentes de contato são menos nocivos do que o impacto ambiental da fabricação de óculos? Entenda o que está em jogo nessa escolha.

Toda vez que uma pessoa usa lentes de contato novas, ela cria resíduos: o par antigo de lentes de contato, a embalagem do novo par e o frasco de solução salina.

Tudo isso equivale a cerca de um quilo por ano, sendo que lentes reutilizáveis geram um pouco menos. Com 140 milhões de usuários de lentes de contato em todo o mundo, isso significa muito lixo.

Mas os óculos têm os seus próprios problemas. Como cerca de metade da população mundial vai precisar de óculos até 2050, descobrir o que é melhor para o meio ambiente pode fazer a diferença.

Lentes de contato criam microplásticos

Cerca de 20% dos usuários de lentes de contato nos Estados Unidos jogam suas lentes usadas no ralo, de acordo com Charles Rolsky. Ele é o diretor-executivo da organização sem fins lucrativos norte-americana Shaw Institute, que estuda como contaminantes, a exemplo dos plásticos, afetam o meio ambiente e os seres humanos.

Como parte da sua tese de doutorado, Rolsky analisou o impacto dos resíduos provenientes de lentes descartáveis e descobriu que algo entre 2 e 3 bilhões desses rejeitos acabam em águas residuais só nos EUA.

Ele acompanhou a jornada das lentes de contato através de uma estação de tratamento de águas residuais. Os pesquisadores analisaram o produto final do processo, um fertilizante rico em nutrientes chamado biossólido, e descobriram que esses pequenos pedaços de plástico não se decompõem totalmente.

Para o pesquisador, a constatação de que lentes sobrevivem ao tratamento de águas residuais foi muito reveladora. "Elas são muito porosas. Portanto, há uma chance de que possam estar contaminadas com doenças ou outros tipos de produtos químicos e de que se fragmentem em microplásticos", disse ele.

Os óculos também são itens de moda, portanto, armações acabam descartadas quando saem de moda Foto: Manfred Segerer/IMAGO

Microplásticos são minúsculas partículas de plástico que viajam facilmente pelo meio ambiente, especialmente na água. Eles podem entrar na cadeia alimentar e eventualmente retornar aos humanos.

Embora as lentes de contato sejam pequenas, a frequência com que são usadas e o número de pessoas que as utilizam têm um impacto significativo, disse Rolsky à DW.

Um outro estudo realizado em 2023 descobriu que pelo menos 18 tipos de lentes de contato vendidos nos EUA contêm altos níveis de PFAS (substâncias per e polifluoroalquil), também conhecidos como "produtos químicos eternos”.

Não está claro se os PFAS afetam diretamente quem usa lentes de contato, mas estes produtos químicos tóxicos podem contaminar o solo e a água e acumular-se em animais antes de potencialmente acabarem dentro dos seres humanos.

Óculos são melhores que lentes de contato?

É difícil dizer. Poucos fabricantes de óculos reportam publicamente suas emissões de carbono, por exemplo. Mas, uma vez nas mãos dos consumidores, os óculos não produzem muitos resíduos, além de eventuais panos de limpeza.

O impacto ambiental ocorre principalmente durante a fabricação. As próprias lentes geralmente são feitas de grandes pedaços de plástico, com cerca de oito centímetros de diâmetro. Até 90% desse pedaço original é cortado para formar a lente, de acordo com Andrew Clark, um comunicador científico que ajudou a fundar a consultoria britânica Net Zero Optics.

A fabricação das armações, que em sua maioria são de plástico, produz uma quantidade de desperdício semelhante à das lentes. A fabricação de óculos também é problemática devido à superprodução, segundo Max Juraschek, cientista da Universidade Técnica de Braunschweig, na Alemanha, que lidera um grupo que pesquisa sistemas de produção sustentáveis.

"Talvez metade deles seja jogada fora antes de poder ser vendida, porque leva muito tempo (da fabricação até a venda final) e é um produto da moda e talvez ninguém esteja interessado nesta moldura em particular”, disse Juraschek.

Os óculos são basicamente um acessório de moda, e os usuários norte-americanos compram um novo par a cada ano, de acordo com Juraschek. Assim como outros itens do fast fashion, as molduras vão parar em aterros sanitários.

Que tal reciclar óculos e lentes de contato?

Os óculos são produzidos a partir de uma gama complexa de materiais, incluindo plásticos que são difíceis de reciclar. "Somos uma indústria muito pesada em plástico, e a maior parte dele é derivada de combustíveis fósseis”, disse Clark.

"Estamos numa indústria que é muito internacional, grande parte da nossa produção é feita na China e no Oriente Global. Cada passo nessa jornada envolve refinar um produto plástico ou transportá-lo. E isso rapidamente resulta em uma pegada de carbono substancial”, acrescentou Clark.

No Reino Unido, existem vários programas de reciclagem especializados que afirmam reciclar lentes de contato e suas embalagens, assim como óculos. As lentes de contato não podem ser recicladas juntamente com outros resíduos plásticos porque são muito pequenas e não podem ser separadas.

As lentes de contato devem ser enviadas para instalações de reciclagem especializadas e não podem ser jogadas em lixeiras comuns Foto: Andreas Berheide/PantherMedia/IMAGO

Quando se trata de óculos, programas especializados de reciclagem tentam separá-los em seus materiais componentes antes de transformar os plásticos em materiais de baixa qualidade, que acabam posteriormente em aterros sanitários. As lentes de vidro são uma alternativa ao plástico, mas também são difíceis de reciclar devido aos revestimentos especiais utilizados.

E os óculos sustentáveis?

As armações geralmente são feitas de acetato, uma mistura de materiais vegetais e fósseis. Mas os fabricantes de óculos comercializam algo chamado bioacetato. De acordo com Clark, isso não passa de "greenwashing” (propaganda enganosa sobre o comprometimento ambiental de uma empresa), dada a quantidade de plástico que ainda contém.

Então, qual é a resposta: lentes de contato ou óculos?

Estar atento ao desperdício é uma das decisões mais impactantes que os usuários de óculos ou lentes de contato podem tomar.

Para quem usa lente, é importante evitar lavá-las na pia – isso contamina as águas residuais e o meio ambiente com microplásticos. E, se possível, encontrar um programa de reciclagem especializado.

Os usuários de óculos podem optar por substituir apenas as lentes e evitar comprar novas armações apenas por moda.

A equipe de Juraschek descobriu que, ao deslocar a produção de óculos para mais perto dos consumidores e ao usar materiais reciclados locais, o impacto ambiental poderia ser reduzido em 25%. Parte desse sucesso veio da fabricação em pequena escala, que reduziu a superprodução. Mas também descobriram que os clientes tinham uma ligação maior com o produto, uma vez que era local.