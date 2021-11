A União Europeia (UE) é uma união económica e política de características únicas, constituída por 28 países europeus que, em conjunto, abarcam grande parte do continente europeu.

A UE foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial. A intenção inicial era incentivar a cooperação económica partindo do pressuposto de que se os países tivessem relações comerciais entre si se tornariam interdependentes, reduzindo o risco de conflito. Dessa cooperação económica resultou a criação da Comunidade Económica Europeia (CEE) em 1958, então constituída por seis países: Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Desde então, assistiu-se à criação de um enorme mercado único e à construção de uma organização que abrange uma vasta gama de domínios de intervenção. Em 1993, esta evolução refletiu-se na mudança da designação de CEE para União Europeia (UE). A sua ação tem por base tratados aprovados de forma voluntária e democrática pelos países que a constituem. A UE norteia-se pelo princípio da democracia representativa. Os cidadãos estão diretamente representados, ao nível da União, no Parlamento Europeu e os Estados-Membros no Conselho Europeu e no Conselho da UE.