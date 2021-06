Uganda: Tentativa de assassinato de ministro faz dois mortos

Katumba Wamala, antigo chefe do exército no Uganda, ficou ferido e a sua filha assim como o motorista morreram depois de quatro homens armados terem disparado contra o carro onde seguiam esta terça-feira (01.06), de acordo com a porta-voz do exército e relatos dos órgãos de comunicação locais.

O general Katumba Wamala, atual ministro dos transportes, foi atacado perto da sua casa, num subúrbio de Kampala, a capital do Uganda, segundo adiantou à agência Reuters a porta-voz da brigada militar Flavia Byekwaso.

"Ele (Wamala) sofreu ferimentos em ambos os ombros", disse o legislador Chris Baryomunsi à estação de televisão local NBS.

Pouco antes do ataque, Wamala tinha publicado no Twitter: "Desejo-vos um mês de Felicidade, Sucesso, Paz, Prosperidade, Saúde e Riqueza".

Casos repetem-se

A tentativa de assassinato teve lugar no mesmo subúrbio onde, em 2017, atiradores dispararam contra um veículo que transportava Felix Kaweesa, um oficial superior da polícia. Kaweesa, foi morto ao lado do seu guarda-costas e condutor.

O Uganda tem assistido a vários assassinatos de altos funcionários nos últimos anos.

Entre as vítimas estão um legislador, o principal promotor público do país, líderes muçulmanos séniores, entre outros.