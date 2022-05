Tribunal suspende trabalhos do congresso da maior central sindical guineense

Segundo avançou fonte à agência de notícias Lusa esta terça-feira (10.05), a polícia ordenou a suspensão da reunião do conselho central, órgão que aprecia os documentos preparatórios do congresso que deveria decorrer entre hoje e quinta-feira, alegando o cumprimento de um despacho judicial.

A mesma fonte adiantou que um dos dois candidatos à liderança da União Nacional dos Trabalhos da Guiné-Bissau (UNTG), Laureano Pereira, apresentou uma providência cautelar, solicitando a suspensão do congresso, alegando irregularidades na preparação do mesmo.

Laureano Pereira, sindicalista do setor do ensino, considera que a comissão organizadora do quinto congresso da UNTG "está a trabalhar para favorecer a reeleição do secretário-geral cessante", Júlio Mendonça.

Liderança rebate acusação

Confrontado com estas acusações, Júlio Mendonça disse à Lusa que Laureano Pereira "não tem razão" por estar a colocar em causa uma deliberação do conselho nacional da UNTG tomada em 25 de março.

"Os estatutos dizem que qualquer reclamação neste sentido poderia ter lugar até cinco dias depois da deliberação", observou Mendonça.

Fonte da comissão organizadora do congresso da UNTG adiantou que o despacho do juiz do Tribunal Regional de Bissau que mandou suspender os trabalhos do congresso "será atacado judicialmente" na quarta-feira.