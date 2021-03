TPI absolve Laurent Gbagbo de crimes pós-eleitorais na Costa do Marfim

Costa do Marfim: Um renascimento lento

Dificuldades no setor de cacau

O setor do cacau da Costa do Marfim está à beira de uma nova crise. Os pequenos comerciantes têm cada vez mais dificuldades em competir com as grandes cooperativas locais, que detêm a maioria dos contratos com os grandes fabricantes de chocolate, como a Mars ou a Nestlé. Das 3.000 cooperativas de cacau do país, pouco mais de 200 são certificadas.