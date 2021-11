"Temos um Zaire faminto", gritam jovens contra má governação

Mbanza Congo: Património Mundial sem condições para turismo

Novo aeroporto em construção

Cumprindo as recomendações da UNESCO no dossier Mbanza Kongo como Património Mundial da Humanidade, a cidade terá um novo aeroporto, em substituição do antigo, no centro da capital do Zaire. Enquadrado no âmbito do Programa de Investimentos Públicos (PIP), o novo aeroporto está a ser construído na comuna de Kiende, a 33 quilómetros de Mbanza Kongo.

Autoria: Borralho Ndomba