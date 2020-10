Tanzânia: Oposição não reconhece Magufuli e pede repetição das presidenciais

Os aeroportos dos presidentes em África

Boas-vindas a um convidado alemão

Mesmo antes de se tornar um aeroporto internacional - a mando do antigo Presidente Daniel Arap Moi - o aeródromo de Eldoret, no centro-oeste do Quénia, recebia o chanceler Helmut Kohl, em 1987. Eldoret é o centro económico dos Kalenjin – o grupo étnico do Presidente Moi. Apesar do nome, o aeroporto serve apenas para voos domésticos.