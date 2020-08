Sofala: Vítimas do ciclone Idai reclamam subsídios

Na província de Sofala, centro de Moçambique, o pagamento de subsídios de 7.500 quinhentos meticais (o equivalente a cerca de noventa euros) para cada família atingida pelo ciclone Idai deveria ter iniciado na terça-feira (25.08), mas está atrasado. O montante é referente a três meses de assistência acumulados.

Muitos dos atingidos pelo ciclone Idai acham que o critério usado para a seleção dos beneficiados não foi transparente. Alguns defendem que o benefício deveria ser universal porque o ciclone afetou toda a gente.

Por conta disso, vários protestaram na quarta e quinta-feira (27.08) em frente ao edifício do Governo provincial e diante da residência oficial do Governador de Sofala para exigir transparência no pagamento de subsídios às famílias vulneráveis que perderam bens por conta do ciclone Idai.

"Desde o ano passado, não estamos a receber nada, não estamos a receber apoio. Por exemplo, na minha casa, sofremos muito", realçou uma moradora do nono bairro da cidade.

Governador de Sofala interveio para acalmar os ânimos

Apelo à transparência

O ciclone Idai atingiu a região centro de Moçambique em março de 2019. Após o desastre, o Governo moçambicano, através do Instituto Nacional de Ação Social (INAS), prometeu dar assistência às famílias gravemente afetadas, ao que sucedeu a seleção e inscrição de famílias beneficiárias.

Mas muitas pessoas dizem ter sido excluídas do process: "Estamos necessitados deste dinheiro. O ciclone Idai atingiu Sofala inteira. Então, nós todos estamos necessitados", afirmou outra cidadã, que liderou um grupo de manifestantes que se aglomeram em frente à sede do Governo Provincial de Sofala esta quinta-feira.

O ciclone Idai deixou um rasto de destruição na cidade da Beira

Autoridades prometem averiguar situação

O governador de Sofala, Lourenço Bulha, interveio, prometendo averiguar o caso: "Vamos ficar calmos. O dinheiro está guardado. Vamos tirar os nomes de todos vocês aqui. E eu não estou a listar, isso tem que ficar claro. Eu só quero ir confirmar se os vossos nomes estão lá ou não", disse.

Devido aos tumultos, a polícia mobilizou-se nesta quinta-feira para conter os ânimos dos manifestantes. Mais tarde, o processo de pagamento foi interrompido para mais organização, garantiu Abdul Razak, delegado provincial do Instituto Nacional de Ação Social.

"Infelizmente, estamos a ver que o processo está a correr com alguma conturbação porque a própria população não está a colaborar. Há alguns que estão aqui - não poucos, muitos até - que não foram inscritos na comunicação do arranque do pagamento. A secretária de Estado chamou a atenção para que se fizessem aos postos de pagamento apenas aqueles que foram inscritos e, infelizmente, não é o que estamos a assistir", explicou.

"Então, achamos por bem paralisar a atividade e internamente vamos discutir melhores estratégias de fazer chegar o dinheiro a cada beneficiário inscrito", continuou Razak. "Precisaremos de internamente definir como é que avançamos, se é em grupos menores, quanto tempo precisamos, tudo isso ainda vamos definir e nos próximos tempos tornaremos público", garantiu.

32 mil famílias estão inscritas na Beira para receber o benefício.