Separatistas de Cabinda reivindicam morte de 19 soldados angolanos

O comunicado assinado pelo Comandante das Forças Armadas de Cabinda (FAC) refere que uma viatura militar das FAA foi atacada, na noite de terça-feira para quarta-feira, por combatentes cabindenses na estrada que liga as vilas de Buco-Zau e Dinge, fazendo 12 mortos e vários feridos do lado das forças angolanas.

Esta manhã, na picada que conduz à aldeia de Chimbanza, região de Necuto, sete soldados das FAA que patrulhavam a zona foram mortos num confronto em que as FAC perderam também um combatente.

A província de Cabinda (Foto de arquivo).

Últimas mortes na região

A última notícia que dava conta de mortes na região data de junho, quando a organização independentista do enclave angolano de Cabinda comunicou a morte de dois civis num ataque das FAA a uma posição das FAC.

A FLEC mantém há vários anos uma luta pela independência do território, de onde provém grande parte do petróleo angolano. O movimento considera que o enclave era um protetorado português, tal como ficou estabelecido no Tratado de Simulambuco, assinado em 1885, e não parte integrante do território angolano.

O Governo angolano não confirma a existência de mortes entre o seu exército no território., que considera nacional.