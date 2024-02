Senegal: Protestos fazem um morto e vários feridos

A vítima, um estudante, morreu durante uma carga policial nas dependências da Universidade Gaston Berger, na cidade de Saint-Louis, no litoral norte do país, onde as autoridades dispersaram grupos de manifestantes com tiros e gás lacrimogéneo, segundo declarações de fontes médicas ao portal Senego.

As manifestações também se repetiram noutras cidades do norte, como Louga e Mbacké, enquanto os protestos no sul foram dominados pela grande marcha realizada em Ziguinchor, na capital de Casamança, reduto do opositor preso Sonko.

O grande protesto na capital, Dakar, obrigou ao encerramento provisório da Place de la Nation, local para onde se dirigiram centenas de manifestantes que decidiram percorrer os bairros de Colobane e Medina, noticia a Radio France Internationale, que também denuncia alegados ataques da polícia a meios de comunicação mobilizados para cobrir os eventos.

Pelo menos uma pessoa morreu durante os protestos de sexta-feira Foto: Stefan Kleinowitz/AP Photo/picture alliance

O Presidente do Senegal anunciou a decisão após o início de uma investigação sobre o processo de validação dos candidatos às eleições que se realizariam em 25 de fevereiro e das quais foram excluídas figuras proeminentes como o líder da oposição Ousmane Sonko e Karim Wade, filho do ex-presidente Abdoulaye Wade.

Desde o anúncio do adiamento eleitoral para meados de dezembro, as forças de segurança senegalesas detiveram dezenas de pessoas nos últimos dias.

Macky Sal prometeu continuar o diálogo com os atores políticos "para fortalecer a democracia" face a um processo eleitoral "transparente, livre e inclusivo".