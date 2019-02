Senegal: Arranca campanha para as presidenciais

2012: Eleições no Senegal

Macky Sall - de apoiante de Wade a opositor e sucessor

Macky Sall disputou e venceu as presidenciais do Senegal como oposição, mas já foi aliado e até primeiro-ministro de Wade. Macky Sall, de 50 anos de idade, terminou a sua aliança com Wade no ano de 2008. Esteve na presidência da Câmara Municipal da cidade de Fatick, no oeste do Senegal, e agora irá ocupar o cargo mais importante de seu país.